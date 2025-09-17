Regione Patrizia Valenti nuovo capo di gabinetto vicario del presidente Schifani

Palermotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una storica dirigente regionale entra nell’ufficio di gabinetto di Renato Schifani. A partire da oggi Patrizia Valenti entra nello staff del presidente della Regione Siciliana assumendo il ruolo di vicario, fino a poche settimane fa ricoperto da Carmelo Frittitta, nel frattempo designato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: regione - patrizia

