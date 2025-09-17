Regione Liguria al Salone Nautico 2025 | navigazione cultura e artigianato in primo piano

La Regione Liguria partecipa al Salone Nautico 2025 con uno stand che celebra la bellezza della navigazione e i valori del mare ligure. Situato nelle vicinanze dell'auditorium, lo spazio è dominato da un grande schermo che racconta l’esperienza unica di navigare nel Mar Ligure, tra il blu intenso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

