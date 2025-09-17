Regione Lazio al via la campagna contro il tumore del collo dell’utero | screening gratuiti per le donne 25-64 anni

Roma, 17 settembre 2025 – “ Lo screening per il tumore del collo dellutero? Fatto ”: la  Regione Lazio  vuole estendere i  percorsi  di  prevenzione  contro il  tumore  della  cervice uterina, ampliando, attraverso la campagna di comunicazione che partirà da domani 18 settembre, la partecipazione delle donne tra i 25 e i 64 anni. Un’ attività  di  screening  che è  cresciuta  costantemente nel  2024, fino ad arrivare ai  123mila esami  erogati dai  consultori  delle  Aziende sanitarie locali, in confronto alle  101mila prestazioni  effettuate nel  2021; raggiungendo, così, il  33,2%  di  adesioni  rispetto all’invito per i cittadini trasmesso dalle Asl (più  13,2 per cento  sul 2021), con  3600 approfondimenti diagnostici  e  525 lesioni precancerose. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

regione - lazio

