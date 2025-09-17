Regione Lazio al via la campagna contro il tumore del collo dell’utero | screening gratuiti per le donne 25-64 anni
Roma, 17 settembre 2025 – “ Lo screening per il tumore del collo dell’utero? Fatto ”: la Regione Lazio vuole estendere i percorsi di prevenzione contro il tumore della cervice uterina, ampliando, attraverso la campagna di comunicazione che partirà da domani 18 settembre, la partecipazione delle donne tra i 25 e i 64 anni. Un’ attività di screening che è cresciuta costantemente nel 2024, fino ad arrivare ai 123mila esami erogati dai consultori delle Aziende sanitarie locali, in confronto alle 101mila prestazioni effettuate nel 2021; raggiungendo, così, il 33,2% di adesioni rispetto all’invito per i cittadini trasmesso dalle Asl (più 13,2 per cento sul 2021), con 3600 approfondimenti diagnostici e 525 lesioni precancerose. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Regione Lazio si illumina di verde per la Giornata regionale celiachia - Questa sera, a partire dalle 20, per celebrare la Giornata regionale della celiachia il palazzo della sede della Regione Lazio, in via Cristoforo Colombo 212 a Roma, ... Riporta msn.com
