Regione la commissione Territorio approva il finanziamento di 34mila euro per il porto di Cesenatico

Cesenatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parere favorevole della Commissione Territorio presieduta da Paolo Burani alla delibera della giunta che finanzia per il 2025 i comuni sede di porto regionale. Nello specifico in provincia di Ferrara arriveranno 28.537 euro (25.393 a Comacchio, 3.144 euro a Goro), in quella di Rimini 137.524 euro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regione - commissione

Regione Puglia: contributi all’acquisto di parrucche per pazienti oncologici in chemioterapia o per alopecia Commissione Sanità, approvato il regolamento

Commissione speciale per l'acqua della Regione Abruzzo, nominati i componenti

Di Marco (Pd) sul dragaggio del porto: "La Regione agisca subito, necessaria una commissione permanente"

Regione, la commissione Territorio approva il finanziamento di 137 mila euro per i porti riminesi; Campania, nuova era urbanistica: approvato il regolamento attuativo della legge sul territorio; Campania, approvato il regolamento urbanistico. De Luca: «Va incontro a esigenze Comuni».

regione commissione territorio approvaCampania, Consiglio Regionale approva il regolamento di attuazione della legge sul governo del territorio - E' stato approvato oggi dal Consiglio Regionale il Regolamento attuativo della Legge regionale n. Scrive ilvescovado.it

regione commissione territorio approvaGiunta: i provvedimenti approvati oggi martedì 16 settembre - Giunta: i provvedimenti approvati oggi martedì 16 settembre Finanziamenti europei e nazionali, variazioni di bilancio, riorganizzazione interna e nuove misure per lavoro, personale e politiche sociali ... Secondo regione.abruzzo.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Commissione Territorio Approva