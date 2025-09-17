Regione la commissione Territorio approva il finanziamento di 137 mila euro per i porti riminesi

Parere favorevole della Commissione Territorio presieduta da Paolo Burani alla delibera della giunta che finanzia per il 2025 i comuni sede di porto regionale. Nello specifico in provincia di Ferrara arriveranno 28.537 euro (25.393 a Comacchio, 3.144 euro a Goro), in quella di Rimini 137.524 euro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

