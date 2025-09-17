Regionali Toscana 2025 logo Lega Salvini con stemma Comuni | partono le diffide

Corrieretoscano.it | 17 set 2025

Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, la Lega Salvini di Piombino, Comune governato dal centrodestra con sindaco Ferrari, FdI, accusata di inserire simboli istituzionali di Comuni sul logo. Partono le diffide dei Comuni con la sindaca Sandra Scarpellini, Castagneto Carducci, presidente Provincia Livorno, la sindaca Jessica Pasquini, Suvereto, e la sindaca Alberta Ticciati, Campiglia Marittima. Ed è proprio la sindaca Ticciati a pubblicare sul proprio profilo Fb il logo sotto accusa. Sul profilo Fb Lega di Piombino non è visibile, evidentemente rimosso. (Foto Fb sindaca Alberta Ticciati) Lega Salvini, in coalizione a sostegno di Alessandro Tomasi, candidato presidente centrodestra, che nei giorni scorsi ha presentato a Firenze i candidati per le regionali con Matteo Salvini, Roberto Vannacci, Luca Baroncini. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

