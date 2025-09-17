Regionali Puglia al voto il 23 e 24 novembre con Campania e Veneto

In Puglia, come in Campania e Veneto, si voterà il 23 e 24 novembre. Manca solo l?atto ufficiale, la firma del decreto da parte del governatore Michele Emiliano, ma non ci sono.

In questa notizia si parla di: regionali - puglia

Decaro e le Regionali in Puglia: "Non sono candidato, presiedo la più importante Commissione" del Parlamento Europeo

Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia

Regionali, lo stallo a sinistra in Puglia. Decaro non scioglie la riserva. E spunta il piano B: Vendola

