Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali 2025 nelle Marche, il prossimo 28 e 29 settembre. Mentre la premier Meloni è ad Ancona con i leader del centrodestra per il governatore uscente Acquaroli, la leader del Pd Elly Schlein partecipa a Pesaro a un evento elettorale in sostegno dello sfidante, Matteo Ricci. Con lei Stefano Bonaccini. “ Andiamo a vincere insieme. Voglio ringraziare dal profondo del cuore Stefano Bonaccini, siamo qui insieme per portare un messaggio: unità. Testardamente unitari dentro il Pd e dentro la coalizione”, le parole della segretaria dem. “ Queste elezioni le vincerà chi sarà in grado di mobilitare l’elettorato “, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regionali Marche, Schlein con Ricci: “Uniti, andiamo a vincere insieme”