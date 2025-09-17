Regionali Marche Meloni ad Ancona per Acquaroli | Orgogliosa del centrodestra
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta ad Ancona al comizio dei leader del centrodestra a sostegno del governatore uscente delle Marche, Francesco Acquaroli (FdI), in vista delle elezioni regionali del prossimo 28 e 29 settembre. “Sono contenta di essere qui con il centrodestra perché sono orgogliosa di sostenere Acquaroli. Sono orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto in questi anni”, ha detto la premier, rivendicando il lavoro di Acquaroli alla guida della regione. “ Le Marche sono tornate a farsi valere. Possiamo sempre fare meglio e lo faremo, ovviamente se voi deciderete di confermarci il vostro sostegno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: regionali - marche
Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data
Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»
Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice
Regionali Marche, Meloni e Schlein ai comizi per Acquaroli e Ricci - X Vai su X
11 TEMI PER CAMBIARE LE MARCHE: SOCIALE E DIRITTI Per leggere il programma completo www.pdmarche.it/regionali-2025.html #PDMARCHE #partitodemocratico #programma #matteoriccipresidente #uncambiodimarche - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali Marche, i comizi di centrodestra e centrosinistra in diretta | Meloni: «Noi punto di riferimento per l'Occidente». Schlein: «Dalla premier promesse vuote»; Regionali Marche, Meloni tira la volata ad Acquaroli: Contro di me business dell'Odio; Meloni oggi ad Ancona per sostenere Acquaroli: “Orgogliosa di lui, le Marche hanno cambiato volto”.
Regionali Marche, Meloni ad Ancona per Acquaroli: "Italiani ancora con noi, saremo terzo governo più longevo" - "Di tanto in tanto ho un bisogno disperato di venire a prendere da voi un po' di energia ed entusiasmo e di ricordarmi perché sto facendo la vita che faccio. Lo riporta msn.com
Regionali Marche, Meloni e Schlein ai comizi per Acquaroli e Ricci - La segretaria del Pd a Pesaro per la corsa del candidato del centrosinistra ... Riporta repubblica.it