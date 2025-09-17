Regionali Marche Meloni ad Ancona per Acquaroli | Orgogliosa del centrodestra

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta ad Ancona al comizio dei leader del centrodestra a sostegno del governatore uscente delle Marche, Francesco Acquaroli (FdI), in vista delle elezioni regionali del prossimo 28 e 29 settembre. “Sono contenta di essere qui con il centrodestra perché sono orgogliosa di sostenere Acquaroli. Sono orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto in questi anni”, ha detto la premier, rivendicando il lavoro di Acquaroli alla guida della regione. “ Le Marche sono tornate a farsi valere. Possiamo sempre fare meglio e lo faremo, ovviamente se voi deciderete di confermarci il vostro sostegno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

