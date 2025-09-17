Milano, 17 settembre 2025 – Pontida, ma anche le Regionali: “Chi potrebbe avere da ridire se in Lombardia candidassimo Giancarlo Giorgetti?”. I rapporti con gli alleati e, in particolare, un messaggio alla premier Giorgia Meloni: “Tenga sempre presente che è la leader di una coalizione, non più solo di un partito”. Non ultima l’Agenda per il Nord. Sì, perché Massimiliano Romeo parla innanzitutto da segretario della Lega Lombarda prima che da capogruppo del Carroccio al Senato. Romeo, che Pontida sarà? Salvini, dopo l’assassinio di Kirk, ha detto l’evento non sarà più lo stesso ma negli stessi giorni assessori e consiglieri regionali si sono riuniti coi ministri per rilanciare l’Agenda del Nord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Regionali in Lombardia, Romeo spariglia le carte: "Candidato per forza di FdI? Mica è detto". E lancia Giorgetti