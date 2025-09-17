Regionali Fratelli d’Italia guarda a Est | il ‘metodo Matera’ cambia gli equilibri nel Sannio
Tempo di lettura: 2 minuti Nel Sannio che si prepara al voto per le prossime Elezioni Regionali, qualcosa si muove — e non è solo l’entusiasmo della campagna elettorale. All’interno di Fratelli d’Italia, partito che i sondaggi continuano a dare in ascesa, si sta consumando in queste settimane una partita sotterranea ma decisiva per gli equilibri politici futuri della provincia. A sorpresa, a spuntarla nella corsa alla candidatura per il consiglio regionale non dovrebbe essere né Mario Ferraro né Nicola Boccalone, nomi pesanti in area meloniana. Il primo, imprenditore di riferimento in alcuni settori strategici del territorio, aveva dalla sua il consenso trasversale del mondo produttivo e una rete di contatti costruita negli anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
