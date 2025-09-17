Regionali De Luca | Sono un capo e resterò libero Su Fico | Riunione sul programma

"Se incontrerò Roberto Fico? Ci sarà sicuramente una riunione delle forze di coalizione per discutere del programma. Eravamo partiti da questo, e devo dire con sincerità che avevamo concordato anche con Conte questa linea: prima si decide il programma poi i candidati. Poi è andata come è andata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it