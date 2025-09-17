Regine della Ginnastica | Alice e Asia D’Amato ed Elisa Iorio verso le Olimpiadi!
Sono tre stelle della ginnastica artistica italiana e dominano anche sul panorama internazionale. Alice D’Amato, Asia D’Amato ed Elisa Iorio hanno già conquistato medaglie agli Europei, ai Mondiali e persino l’oro olimpico, nonostante la loro giovane età. In questa puntata di Ginnasticomania, Chiara Sani le ha raggiunte al collegiale della Nazionale a Tirrenia per scoprire: come è cambiata la loro vita dopo i trionfi internazionali come si preparano alle nuove sfide e quali sono i loro obiettivi per le prossime Olimpiadi Non perdetevi questo incontro esclusivo con le regine della ginnastica italiana! Tirrenia – Collegiale Nazionale Ginnastica Artistica Alice D’Amato Asia D’Amato Elisa Iorio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Regine della Ginnastica: Alice e Asia D’Amato ed Elisa Iorio verso le Olimpiadi! ??
