Reggio Calabria capitale mondiale del gelato vincono due fratelli siciliani su 34 gelatieri da tutto il mondo
Oltre 100.000 presenze hanno consacrato la quarta edizione di Scirubetta come uno degli eventi più attesi dell’anno in Calabria. Reggio Calabria capitale mondiale del gelato. Organizzato da Conpait con il prezioso supporto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la partnership strategica con Arsac e la partecipazione attiva di Confartigianato Nazionale, il festival ha trasformato il lungomare. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: reggio - calabria
Borrelli nominato procuratore di Reggio Calabria, via libera dal Csm
L’impresa dell’architetto: Messina-Reggio Calabria in meno di un’ora a nuoto
Viaggiare da Milano a Reggio Calabria, Bari o Napoli in estate è davvero caro? I prezzi di aerei e treni
Incendio al mercato ortofrutticolo di Reggio Calabria, in fiamme materiali di scarto e box -Video - X Vai su X
È iniziato il 15 settembre il Reggio Calabria Film Festival. Nel post che condividiamo trovate il programma completo della manifestazione compresi talk e momenti di confronto. Presto more news anche sulla presenza di WIFTMI al Festival Reggio Calabria Film - facebook.com Vai su Facebook
Scirubetta 2025: Reggio Calabria si trasforma nella capitale mondiale del gelato artigianale; Dentro la Notizia | Reggio Calabria tra feste mariane e Scirubetta: «La città si propone come capitale mondiale del gelato»; Scirubetta 2025: Reggio Calabria capitale mondiale del gelato artigianale. Presentata la IV edizione del Villaggio del Gelato Artigianale.
Reggio Calabria capitale mondiale del gelato, vincono due fratelli siciliani su 34 gelatieri da tutto il mondo - 000 presenze hanno consacrato la quarta edizione di Scirubetta come uno degli eventi più attesi dell’anno in Calabria. Da msn.com
A Reggio tutto pronto per Scirubetta 2025: il gelato torna protagonista - La Città Metropolitana di Reggio Calabria ospiterà giovedì 11 settembre alle ore 11:30 la conferenza stampa di presentazione di Scirubetta 2025, il Villaggio del Gelato Artigianale che trasformerà ... Scrive citynow.it