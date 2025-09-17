“Continuiamo a batterci accanto alla famiglia di Giulio Regeni perché sia fatta verità e giustizia. Questo processo è nato proprio dalla tenacia della famiglia, dell’avvocata Ballerini, del popolo giallo e anche del lavoro degli inquirenti italiani, ma in tutto questo è mancata la collaborazione da parte egiziana. Questo va stigmatizzato con forza e di questo bisogna assolutamente tenere conto nei rapporti con quel Paese”. A rivendicarlo la segretaria del Pd Elly Schlein, che nella mattina di mercoledì 17 settembre ha partecipato al sit in a piazzale Clodio prima dell’udienza del processo sul sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Regeni, Schlein al presidio: “L’Egitto ha ostacolato la giustizia e la verità, il governo dovrebbe tenerne conto”