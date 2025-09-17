Una giornata intensa, fatta non solo di sport, ma soprattutto di condivisione e riflessione, quella vissuta "con il cuore, la voce e la vela" grazie alla sezione di Viareggio della Lega Navale Italiana e al Club Nautico Versilia che, in collaborazione con l’associazione Il Mondo che vorrei Onlus, hanno dato vita alla 39ª Regatalonga, la tradizionale veleggiata per non dimenticare le vittime del 29 giugno 2009 e alla Veleggiata di Fine Estate 2025. Dopo il rinvio dello scorso luglio a causa delle avverse condizioni meteo-marine, Viareggio ha, infatti, accolto nel tratto di mare compreso fra il molo Nord, Marina di Pietrasanta e ritorno una quindicina di imbarcazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Regatalonga e Veleggiata. In tanti per ricordare la strage ferroviaria