Reazione a Catena ho tolto l' audio | Antonella fatta a pezzi

Siamo sempre qui, nello studio di Reazione a Catena, il gioco delle parole e dei loro legami, il quiz tornato in fascia pre-serale su Rai 1, condotto da Pino Insegno e sempre ai vertici in termini di share. La puntata in questione è quella di mercoledì 17 settembre 2025, dove c'è stato un nuovo avvicendamento al vertice. A imporsi infatti sono state Le Luminarie, tre amiche, Paola, Antonella ed Ester. Le prime due hanno origini calabresi, mentre Ester è pisana. Tutte e tre laureate in ingegneria biomedica e oggi a Pisa per lavoro. Le nuove arrivate hanno superato i campioni della vigilia, Le Matricole, imponendosi per 8 a 4 nell’Intesa Vincente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Reazione a Catena, "ho tolto l'audio": Antonella fatta a pezzi

In questa notizia si parla di: reazione - catena

Reazione a Catena 13 luglio 2025: le Uscio e Bottega vincono

Reazione a Catena 14 luglio 2025: le Pane al Pane

Reazione a Catena, Pino Insegno col turbo: il segreto dello share

Nel preserale, è sempre leader “Reazione a catena”, su Rai 1, con il 25,8% di share e 3 milioni 776 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

A REAZIONE A CATENA ECCO LE "STEFANELLE": IL TRIO FIORENTINO ORIGINARIO DELLA VALDISIEVE HA SPODESTATO I CAMPIONI IN CARICA! Su Rai Uno, appuntamento tra poche ore per la seconda puntata che vedrà protagonista un terzetto t - facebook.com Vai su Facebook

Chi può batterci?, Marco Liorni sfida il pubblico come conduttore e giocatore; Tony Effe furioso perché la Rai gli fa togliere la collana: “La legge deve essere uguale per tutti. Se mi tol…; Marco Liorni, l'addio commosso a Reazione a Catena (e una sorpresa): «Ho pianto come una fontana». Da stasera a L'Eredità.

Le Uscio e Bottega lasciano Reazione A Catena: chi sono le nuove campionesse - Le Uscio e Bottega hanno perso il titolo di campionesse nella puntata di Reazione A Catena del 14 luglio: al loro posto, per il gioco finale, Le pane al pane, il gruppo formato da Giulia S, Giulia e ... Segnala fanpage.it

Ascolti tv: Reazione a catena, l'Eredità e il confronto Auditel dei due preserali di Rai1. Chi vince - 000 telespettatori ed il 23,70% di share Reazione a catena, stagione 2025, in onda dall'8 giugno, con una media al 3 ... Secondo affaritaliani.it