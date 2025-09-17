Realpolitik Tommaso Labate debutta con De Luca Veltroni e Raggi

Davidemaggio.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Traslocato Fuori dal Coro e chiusa Zona Bianca, il mercoledì di Rete 4 non rimane orfano dei talk. È pronto al debutto a Mediaset Tommaso Labate con Realpolitik, la seconda novità della rete dopo 10 Minuti ( la recensione ). Anticipazioni e ospiti del 16 settembre 2025. Nel corso della prima puntata, spazio a diversi faccia a faccia con esponenti del mondo politico, tra cui il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e Walter Veltroni. A seguire, focus sulle ultime notizie da Gaza, dopo l’ingresso dell’esercito israeliano nel cuore della città. Attenzione anche alla situazione in Ucraina. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

