Realpolitik Tommaso Labate debutta con De Luca Veltroni e Raggi
Traslocato Fuori dal Coro e chiusa Zona Bianca, il mercoledì di Rete 4 non rimane orfano dei talk. È pronto al debutto a Mediaset Tommaso Labate con Realpolitik, la seconda novità della rete dopo 10 Minuti ( la recensione ). Anticipazioni e ospiti del 16 settembre 2025. Nel corso della prima puntata, spazio a diversi faccia a faccia con esponenti del mondo politico, tra cui il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e Walter Veltroni. A seguire, focus sulle ultime notizie da Gaza, dopo l’ingresso dell’esercito israeliano nel cuore della città. Attenzione anche alla situazione in Ucraina. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: realpolitik - tommaso
REALPOLITIK: TOMMASO LABATE DEBUTTA SU RETE 4. TEMI E OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA
Tommaso Labate approda a Rete4 con Realpolitik
RealPolitik, Tommaso Labate debutta il 17 settembre
Rete 4, stasera in onda Realpolitik: conduzione, ospiti e anticipazioni del nuovo programma Mediaset • Tommaso Labate debutta al timone di Realpolitik, il nuovo show di approfondimento politico in onda su Rete 4 da stasera. - X Vai su X
Quarta Repubblica. . Mercoledì inizierà il nuovo programma di Tommaso #Labate in prima serata su #Rete4 #RealPolitik #quartarepubblica - facebook.com Vai su Facebook
Debutta Realpolitik, il nuovo programma di approfondimento del mercoledì di Rete 4. Stasera in tv la prima puntata; Debutta Realpolitik su Retequattro con Tommaso Labate; “Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico.
“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico - Questa sera debutta in prima serata su Retequattro il nuovo programma di approfondimento politico intitolato “Realpolitik”, condotto da Tommaso Labate e prodotto da Videonews. Segnala megamodo.com
Il giornalista calabrese Tommaso Labate debutta su Rete 4 con Realpolitik - Il giornalista calabrese Tommaso Labate debutta in prima serata su Rete 4 con Realpolitik, nuovo programma di approfondimento politico che segna una tappa importante del suo percorso, senza mai diment ... Si legge su citynow.it