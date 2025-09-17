il debutto di realpolitik su rete 4: analisi e anticipazioni. Da questa sera, 17 settembre 2025, nasce un nuovo spazio di approfondimento politico su Rete 4 intitolato Realpolitik. Condotto da Tommaso Labate, lo show si propone di affrontare le questioni internazionali più rilevanti e complesse del nostro tempo, offrendo un’analisi dettagliata e puntuale degli eventi che stanno scuotendo il panorama globale. temi principali e focus della prima puntata. l’intervento militare israeliano a gaza. Nella prima puntata, l’attenzione sarà rivolta all’ingresso delle forze armate israeliane nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Realpolitik su rete 4: programma Mediaset con conduzione, ospiti e anticipazioni stasera