«Il mio è un talk, ma non uno show». Tommaso Labate, giornalista e firma del Corriere della sera, già volto conosciuto al pubblico televisivo, da questa sera debutta su Rete4 con Realpolitik, un nuovo programma di analisi politica che va a completare la linea editoriale del canale Mediaset dedicato all'approfondimento. La base di partenza è realizzare una trasmissione che metta al bando le risse, i duelli creati apposta, e che si avvalga di esperti veri e dati alla mano. Labate, ogni conduttore parte con queste buone premesse, poi le leggi dell'Auditel lo convincono a mettere più pepe, che significa armare le tifoserie di un politico contro l'altro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Realpolitik non farà show ma vera informazione"