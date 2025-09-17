Realpolitik non farà show ma vera informazione
«Il mio è un talk, ma non uno show». Tommaso Labate, giornalista e firma del Corriere della sera, già volto conosciuto al pubblico televisivo, da questa sera debutta su Rete4 con Realpolitik, un nuovo programma di analisi politica che va a completare la linea editoriale del canale Mediaset dedicato all'approfondimento. La base di partenza è realizzare una trasmissione che metta al bando le risse, i duelli creati apposta, e che si avvalga di esperti veri e dati alla mano. Labate, ogni conduttore parte con queste buone premesse, poi le leggi dell'Auditel lo convincono a mettere più pepe, che significa armare le tifoserie di un politico contro l'altro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: realpolitik - show
Tutti in silenzio ad ascoltare senza fiatare il vate Nichi, martedì scorso in piazza San Giovanni a Matera. One-man-show di un portatore di speranza, che glissa sulla realpolitik seguita quand'era "governatore". E "no, il DIBATTITO no" non si scongiura più, tanto - facebook.com Vai su Facebook
Realpolitik, meno tre. @Corriere @ChiaraMaff - X Vai su X
GHEDDAFI/ Parsi: La vera realpolitik è capace di valutare guadagni e perdite - Uno show imbarazzante, quello romano del colonnello Gheddafi; ma imbarazzante soprattutto per chi glielo ha concesso. ilsussidiario.net scrive