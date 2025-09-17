Real Madrid tegola Alexander-Arnold | l’inglese non ci sarà in Champions con la Juventus
3 minuti, tanto è durato l’esordio in Champions League con il Real Madrid di Trent Alexander-Arnold. In occasione della partita tra i blancos e il Marsiglia, il terzino inglese si è accasciato al suolo a causa di un forte dolore alla gamba sinistra. Il giocatore, nonostante si sia fermato in tempo, non è riuscito ad evitare un infortunio grave. Come riportato da AS, gli esami strumentali ai quali Alexander-Arnold si è sottoposto questa mattina, avrebbero evidenziato una l esione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Arriva una tegola per Xabi Alonso, che dunque non avrà il terzino inglese per un lungo periodo di tempo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
