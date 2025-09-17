Real Madrid problemi in difesa | infortunio muscolare per Alexander-Arnold

Madrid, 17 settembre 2025 – Buona la prima del Real Madrid di Xabi Alonso in Champions League: i blancos, infatti, hanno sconfitto 2-1 il Marsiglia e si sono portati a casa i tre punti. Inizialmente, sono stati francesi a portarsi in vantaggio grazie alla rete segnata al 22' dall'ex Juventus Weah, ma il Real Madrid, trascinato da un Mbappé formato super, ha ribaltato tutto: doppietta su calcio di rigore (28' e 81') e vittoria conquistata. Può sorridere, quindi, Xabi Alonso: dopo i risultati convincenti in campionato, che hanno fatto sì che il Real Madrid salisse in testa in solitaria con 12 punti conquistati in 4 partite, arriva la prima vittoria anche in Champions League, all'esordio e davanti al pubblico di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

