Real Madrid-Olympique Marsiglia 2-1 | gol e highlights Carvajal espulso per una testata

Il Real Madrid inizia con una vittoria il suo percorso in Champions League, grazie al 2-1 in rimonta sul Marsiglia di De Zerbi al Bernabeu, firmato dalla doppietta su rigore del solito Mbappé. Serata però macchiata dalla sciocchezza di Dani Carvajal, espulso per una testata ai danni di Geronimo Rulli. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Real Madrid-Olympique Marsiglia 2-1: gol e highlights. Carvajal espulso per una testata

Real Madrid Olympique Marsiglia, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Tensione altissima prima di Real Madrid-Olympique Marsiglia: cariche della polizia sui tifosi francesi; Real Madrid-Olympique Marsiglia: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming.

Tensione altissima prima Real Madrid-Olympique Marsiglia: cariche della polizia sui tifosi francesi - Olympique Marsiglia: cariche della polizia spagnola sui tifosi francesi nei pressi dello ... fanpage.it scrive

Real Madrid-Marsiglia, Mbappè la decide dal dischetto: rigore dubbio, le proteste di De Zerbi. Follia Carvajal - Olympique Marsiglia: due gol dal dischetto di Mbappè decidono il match ma De Zerbi protesta per il secondo rigore. Come scrive sport.virgilio.it