Real Madrid Juve Xabi Alonso perde un top per il big match? Gli aggiornamenti sulle condizioni del giocatore in vista del match di Champions League

Real Madrid Juve, Xabi Alonso perde un top per il big match? Tutti i dettagli sulle condizioni e sul terzino. Brutte notizie per il Real Madrid e per il tecnico Xabi Alonso. Trent Alexander-Arnold, arrivato in estate per rafforzare la corsia destra, è stato ufficialmente diagnosticato con un infortunio muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. La sua assenza rischia di pesare enormemente sullo scacchiere tattico di Alonso, dove l’ex Liverpool è diventato rapidamente un titolare fondamentale. Le sue qualità nella costruzione del gioco dal basso, la precisione nei cross e la visione di gioco lo rendono un vero e proprio regista aggiunto, e la sua mancanza si farà sentire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

