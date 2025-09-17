Real Madrid in piena emergenza in Champions si ferma Alexander-Arnold | contro la Juve senza terzini
Rudiger e Bellingham sono inforunati, Carvajal va incontro a una lunga squalifica: il Real Madrid affronterà la Juve tra un mese con la difesa decimata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: real - madrid
Huijsen sfida la Juventus, il padre: “Il Real Madrid è il club in cui voleva arrivare”
La Juventus ha 10 giocatori che richiedono di essere sostituiti durante la perdita di Coppa del Mondo di Club al Real Madrid
Real Madrid, dopo Modric un altro veterano verso la Serie A: la Juventus fa sul serio
Alexander-Arnold infortunato, Carvajal squalificato: Real Madrid in emergenza a destra contro la Juventus? - X Vai su X
Su 7 partite stagionali tra Real Madrid e Francia Mbappé è andato a segno 6 volte rimanendo a secco solo contro il Maiorca. In totale ha già messo a referto 8 gol e 2 assist, e siamo solo a metà Settembre. 3 sono rigori? Sí, ma i rigori bisogna segnarli. - facebook.com Vai su Facebook
Real Madrid in piena emergenza in Champions, si ferma Alexander-Arnold: contro la Juve senza terzini; quote Real Madrid Maiorca: il pronostico sui Blancos; Champions League, le pagelle di Real Madrid-Liverpool 3-1: Vinicius cinico, Kroos genio del calcio.
Real Madrid in piena emergenza in Champions, si ferma Alexander-Arnold: contro la Juve senza terzini - Rudiger e Bellingham sono inforunati, Carvajal va incontro a una lunga squalifica: il Real Madrid affronterà la Juve tra un mese con la difesa decimata ... Come scrive fanpage.it
Real Madrid più forte dell’emergenza: che tris al Leganes! - Prezioso successo per il Real Madrid, che a tre giorni dalla trasferta di Champions di Liverpool, fa suo il derby di Butarque con il Leganes. Scrive corrieredellosport.it