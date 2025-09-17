re formaggio in bilico trattative per la vendita

Il commercio anconetano rischia di perdere un altro, autentico fiore all’occhiello. O meglio, per ora dovrebbe trattarsi di un passaggio di mano quello che riguarda una delle botteghe più prestigiose e di qualità. Stiamo parlando di Re Formaggio, la casa dei prodotti di qualità che da tantissimi anni rappresenta un punto di riferimento del commercio cittadino per tantissimi clienti, anconetani e non. La voce secondo cui Re Formaggio stesse chiudendo i battenti non corrisponde al vero, la realtà dei fatti dice che l’attuale proprietà è in trattativa per il passaggio di consegne dell’attività di piazza Kennedy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

