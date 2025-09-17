Re Carlo riceve Trump con un picchetto d' onore record Poi in carrozza nella tenuta di Windsor
Re Carlo ha ricevuto il presidente americano Donald Trump al castello di Windsor con un picchetto d’onore mai così numeroso nella storia moderna del Regno Unito per un leader straniero. Lo riportano i media britannici, sottolineando il trattamento e la scenografia riservati al presidente in visita di Stato, con la guardia reale schierata in alta uniforme. Il presidente americano e la first lady. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Trump in visita nel Regno Unito: la reazione di re Carlo III; Trump arriva nel Regno Unito e re Carlo srotola il tappeto rosso; Re Carlo riceve Zelensky e invita Trump per una visita di Stato senza precedenti: così la Corona sfodera la diplomazia del tè.
Trump a Windsor da Carlo, accolto come un re. Il giro nella carrozza reale, è polemica. Il presidente a Kate: «Sei bellissima» - Il presidente è sbarcato dal suo elicottero, il Marine One, insieme alla First Lady Melania Trump. Lo riporta ilmessaggero.it
Trump da re Carlo, atterrato l'elicottero del tycoon. Ad accoglierlo nei giardini di Windsor William e Kate - La first lady Melania, la regina Camilla e la principessa Kate si sono riunite in un gruppo a parte, vicine ai rispettivi mariti. Come scrive affaritaliani.it