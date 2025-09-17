Re Carlo Camilla non si presenta al funerale | è crisi nera
Re Carlo ha partecipato ai funerali della Duchessa del Kent, che si sono tenuti nella Cattedrale di Westminster martedì 16 settembre con rito cattolico. Ma Camilla non era al suo fianco, perché malata. Questa la spiegazione ufficiale data da Buckingham Palace. Ma c’è chi ritiene che la Regina si stia defilando, dove è possibile, perché ormai col marito è crisi nera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it
