Re Carlo Camilla non si presenta al funerale | è crisi nera

Dilei.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Re Carlo ha partecipato ai funerali della Duchessa del Kent, che si sono tenuti nella Cattedrale di Westminster martedì 16 settembre con rito cattolico. Ma Camilla non era al suo fianco, perché malata. Questa la spiegazione ufficiale data da Buckingham Palace. Ma c’è chi ritiene che la Regina si stia defilando, dove è possibile, perché ormai col marito è crisi nera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

re carlo camilla non si presenta al funerale 232 crisi nera

© Dilei.it - Re Carlo, Camilla non si presenta al funerale: è crisi nera

In questa notizia si parla di: carlo - camilla

