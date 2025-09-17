Ravezzani critico su loro quattro | Male Koopmeiners coppia d’attacco pessimamente assortita e Di Gregorio in piena crisi d’identità! Cosa ha scritto dopo Juve Borussia Dortmund – FOTO

Ravezzani, giornalista, ha scritto questo messaggio dopo il pareggio della Juve contro il Borussia Dortmund in Champions League. Un pareggio spettacolare, una rimonta che ha infiammato i tifosi, ma una prestazione che, a conti fatti, non convince. Il giorno dopo il pirotecnico 4-4 contro il Borussia Dortmund, arriva la lucida e spietata analisi del giornalista Fabio Ravezzani, che promuove il cuore della Juventus, ma boccia alcune scelte di Tudor e la prova di diversi singoli. Di buono la Juve mette il carattere, che sopperisce ad alcune scelte confuse di Tudor. Male Koop, coppia d’attacco pessimamente assortita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ravezzani critico su loro quattro: «Male Koopmeiners, coppia d'attacco pessimamente assortita e Di Gregorio in piena crisi d'identità!». Cosa ha scritto dopo Juve Borussia Dortmund