Vedere il Ravenna al secondo posto della classifica del girone B è un piacere per gli occhi. Dopo le prime 4 gare di campionato, i giallorossi si sono meritati la piazza d’onore in solitaria a quota 9, dietro la capolista Arezzo che, come da pronostico, è schizzata via a punteggio pieno grazie a 4 vittorie consecutive. Il Ravenna, facendo leva sull’entusiasmo della piazza e sull’onda lunga della promozione ottenuta grazie al ripescaggio, ha iniziato la stagione col piede giusto. Dal punto di vista tattico, il fiore all’occhiello dell’undici di mister Marco Marchionni in questa prima fase della stagione sono senza dubbio la fase di possesso palla e la finalizzazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ravenna, c’è la difesa da registrare. Finora ha sempre incassato almeno un gol