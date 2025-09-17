Ravenna Bike Park il sindaco | Il primo anno di attività gestito direttamente dal Comune
Il nuovo Bike park di Ravenna in zona ex ippodromo, in attesa di essere inaugurato, sarà gestito nel suo primo anno di attività dall'ufficio Sport del Comune. Così da valutarne costi, utilizzo da parte delle società e libera fruizione, per poi procedere a un bando o a una concessione. Lo ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Ravenna, per il Bike Park gestione temporanea in mano al Comune - Il nuovo Bike park di Ravenna in zona ex ippodromo, in attesa di essere inaugurato, sarà gestito nel suo primo anno di attività dall'ufficio Sport ...
Nuovo bike park all’ex ippodromo. Al via i lavori per 2,1 milioni. Pista ciclodromo e per pattinaggio - Grazie ai fondi Pnrr si ridarà vita a un’area simbolo della città, nell’ambito di una zona vocata allo sport. Come scrive ilrestodelcarlino.it