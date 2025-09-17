RAUW ALEJANDRO | esce il nuovo album COSA NUESTRA – CAPÌTULO 0

361magazine.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

RAUW ALEJANDRO: venerdì 26 settembre esce il nuovo albumCOSA NUESTRACAPÌTULO 0”, già disponibile in pre-order. Dopo la pubblicazione del singolo  GUABANSEXXX, la superstar portoricana  Rauw Alejandro  ha annunciato che il suo attesissimo album “ COSA NUESTRA: CAP Ì TULO 0 ”, che  uscirà venerdì 26 settembre ed è già disponibile in pre-order  ( qui ). Cosa Nuestra: Capítulo 0  è un progetto che racconta le origini dell’artista, intrecciando riferimenti caraibici e sonorità contemporanee.  Rauw Alejandro  ha rivelato la data di uscita in un video pubblicato su Instagram ( qui ) che lo mostra mentre gioca al tradizionale gioco d’azzardo portoricano  Las Picas  e si ferma sulla data 269. 🔗 Leggi su 361magazine.com

rauw alejandro esce il nuovo album cosa nuestra 8211 cap204tulo 0

© 361magazine.com - RAUW ALEJANDRO: esce il nuovo album “COSA NUESTRA – CAPÌTULO 0”

In questa notizia si parla di: rauw - alejandro

Laura Pausini a sorpresa con Rauw Alejandro canta “Non c’è” sul palco dell’Unipol Forum di Milano – VIDEO

Laura Pausini a sorpresa con Rauw Alejandro canta “Non c’è” sul palco del Forum di Milano – VIDEO

Laura Pausini a sorpresa al Forum di Assago duetta con Rauw Alejandro

Rauw Alejandro; Rauw Alejandro infiamma con la sua Carita Linda; Shakira, il nuova album Las Mujeres Ya No Lloran esce il 22 marzo.

rauw alejandro esce nuovoRAUW ALEJANDRO: esce il nuovo album “COSA NUESTRA – CAPÌTULO 0” - RAUW ALEJANDRO: venerdì 26 settembre esce il nuovo album "COSA NUESTRA - Secondo 361magazine.com

RAUW ALEJANDRO “COSA NUESTRA: CAPÌTULO 0” il nuovo album tra radici caraibiche e reggaeton - Il progetto celebra le radici caraibiche dell’artista, tra tradizione e sonorità contemporanee. Da newsic.it

Cerca Video su questo argomento: Rauw Alejandro Esce Nuovo