RAUW ALEJANDRO | esce il nuovo album COSA NUESTRA – CAPÌTULO 0
RAUW ALEJANDRO: venerdì 26 settembre esce il nuovo album “COSA NUESTRA – CAPÌTULO 0”, già disponibile in pre-order. Dopo la pubblicazione del singolo GUABANSEXXX, la superstar portoricana Rauw Alejandro ha annunciato che il suo attesissimo album “ COSA NUESTRA: CAP Ì TULO 0 ”, che uscirà venerdì 26 settembre ed è già disponibile in pre-order ( qui ). Cosa Nuestra: Capítulo 0 è un progetto che racconta le origini dell’artista, intrecciando riferimenti caraibici e sonorità contemporanee. Rauw Alejandro ha rivelato la data di uscita in un video pubblicato su Instagram ( qui ) che lo mostra mentre gioca al tradizionale gioco d’azzardo portoricano Las Picas e si ferma sulla data 269. 🔗 Leggi su 361magazine.com
