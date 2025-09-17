D opo la notizie della morte di Robert Redford – avvenuta ieri all’età di 89 anni –, Jane Fonda e Barbra Streisand hanno spese bellissime parole sul grande attore americano. Co-protagoniste di alcuni dei più celebri film interpretati da Redford, le due attrici hanno voluto onorare così la memoria del loro amico e compagno di tanti set. Venezia 74. Robert Redford e Jane Fonda sul red carpet, il video di due leggende X Leggi anche › Addio a Robert Redford, ultimo cowboy del cinema americano Robert Redford: le parole di addio di Jane Fonda. Protagonisti di ben 4 film insieme, l’amicizia fra Jane Fonda e Robert Redford ha radici molto lontane, fin da quando i due attori si conobbero nel 1966 sul set del film La caccia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

«Rappresentava un'America per cui dobbiamo continuare a lottare» ha dichiarato Jane Fonda