Rapporto Crea sanità | in Abruzzo migliorano le performance e cresce la soddisfazione dei cittadini

Ilpescara.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Abruzzo migliora le performance per la sanità pubblica e sale di posizioni nello studio nazionale “Livelli di tutela della salute: le performance Regionali – XIII edizione 2025”, elaborato dal Crea Sanità, il centro di ricerca economica applicata alla sanità. A presentare i risultati, il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rapporto - crea

La "fotografia" del 13esimo rapporto "Crea" dell'Università di Roma Tor Vergata, una classifica delle migliori e peggiori regioni italiane per sanità e qualità di vita.

Sanità pugliese in crisi profonda: la UIL Pensionati lancia l’allarme dopo i dati del Rapporto CREA

RAPPORTO CREA: MARSILIO E VERI’, “SANITA’ ABRUZZESE MIGLIORA E CRESCE SODDISFAZIONE CITTADINI” - L’AQUILA – “L’Abruzzo – subito dopo la Campania – ha registrato l’incremento più rilevante negli ultimi anni. Lo riporta abruzzoweb.it

Cerca Video su questo argomento: Rapporto Crea Sanit224 Abruzzo