© Notizie.virgilio.it - Rapine violente e sequestro di persona a Bologna, 5 arresti: così agivano i criminali, i video

Cinque arresti tra Bologna e Ravenna per rapine , sequestro di persona e furti: la Squadra Mobile smantella due gruppi criminali . 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

In questa notizia si parla di: rapine - violente

Rapine violente e aggressioni in centro a Reggio Emilia: cinque misure cautelari. Il video dei pestaggi

Uomo sfregiato e serie di rapine violente a Reggio Emilia, 7 giovani arrestati: così seminavano il terrore

Rapine violente a Mantova nei centri massaggi cinesi, 4 giovani arrestati: come agivano

Rapine violente e scippi, 38enne fermato dopo una sequenza di undici colpi https://ift.tt/Op15zmg https://ift.tt/6pRwfLu - X Vai su X

Arrestato a Cuneo un 22enne con importanti precedenti penali per tre rapine in centro: coltello, minacce e violenza contro giovani vittime - facebook.com Vai su Facebook

Spedizioni omofobe e rapine violente, banda smantellata; Sequestra (e minaccia di morte) un amico, arrestato il promotore delle marce contro lo spaccio; Banda della rapina in villa: condannati a 68 anni di carcere.

Drammatico e violento sequestro lampo di persona in Puglia, imprenditore picchiato e depredato: 7 arresti - Trani per sequestro lampo, rapina aggravata e banconote false. Riporta virgilio.it

Accusato di sequestro di persona. Oggi l’interrogatorio in carcare - Si terrà questa mattina nel carcere San Giorgio, alle 10, l’interrogatorio di garanzia di Leonardo Pistoia. lanazione.it scrive