Rapina in hotel | armato di spranga minaccia portiere e scappa con il bottino

Romatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Armato di spranga ha rapinato il portiere notturno di un hotel, facendosi consegnare la cassaforte contenente soldi, cellulari e orologi. Il bandito, un 25enne originario della Bosnia, è stato arrestato.I fatti sono accaduti a luglio nella zona di Tivoli Terme. La vittima mentre stava svolgendo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

