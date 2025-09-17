Rapina in hotel | armato di spranga minaccia portiere e scappa con il bottino
Armato di spranga ha rapinato il portiere notturno di un hotel, facendosi consegnare la cassaforte contenente soldi, cellulari e orologi. Il bandito, un 25enne originario della Bosnia, è stato arrestato.I fatti sono accaduti a luglio nella zona di Tivoli Terme. La vittima mentre stava svolgendo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
