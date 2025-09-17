Raoul Bova ai pm | Non mi sono piegato ma quelle minacce diventarono realtà La denuncia e il giallo della sim spagnola

L'attore Raoul Bova è stato ascoltato ieri, martedì 16 settembre, in Procura a Roma dal pubblico ministero Eliana Dolce come persona offesa. 🔗 Leggi su Leggo.it

Raoul Bova ai pm: «Non mi sono piegato, ma quelle minacce diventarono realtà». La denuncia e il giallo della sim spagnola; Raoul Bova, indagato il pr Monzino per i ricatti sulle chat. L'attore: «Sono rimasto sconvolto, le minacce sono diventate realtà»; Audio rubati a Raoul Bova: Federico Monzino indagato per tentata estorsione.

Raoul Bova ai pm: «Non mi sono piegato, ma quelle minacce diventarono realtà». La denuncia e il giallo della sim spagnola - L'attore Raoul Bova è stato ascoltato ieri, martedì 16 settembre, in Procura a Roma dal pubblico ministero Eliana Dolce

Raoul Bova, indagato il pr Monzino per i ricatti sulle chat. L'attore: «Sono rimasto sconvolto, le minacce sono diventate realtà» - Ma la consapevolezza di poter «andare in giro a testa alta» per non avere ceduto ai ricatti.

