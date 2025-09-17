Ransomware possibile su tutti i telefoni Samsung | la falla delle licenze Knox che trasforma la sicurezza in un’arma
Per stare al sicuro basta usare il buonsenso, ma gli attaccanti potrebbero comunque usare link credibili per registrare i Galaxy in flotte Knox e bloccarli da remoto chiedendo un riscatto. 🔗 Leggi su Dday.it
