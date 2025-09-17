Ranocchia torna a Appiano Gentile | il legame con l’Inter continua sotto la guida di Chivu
Ranocchia ritorna ad Appiano Gentile e incontra Chivu: un legame che continua nella nuova era dell’Inter. Andrea Ranocchia è tornato a Appiano Gentile, dove ha avuto l’opportunità di osservare da vicino l’allenamento dell’ Inter e di incontrare Cristian Chivu. Un ritorno significativo per l’ex difensore, che ha condiviso tante stagioni con il tecnico rumeno. Nelle foto pubblicate sui suoi social, si vede Ranocchia con un sorriso, osservando il lavoro svolto dalla squadra di Cristian Chivu. L’ex difensore ha sempre avuto un legame speciale con l’Inter, una squadra che lo ha visto crescere sia come calciatore che come uomo. 🔗 Leggi su Internews24.com
