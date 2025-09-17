Rambaudi | Vi dico già il risultato finale di Manchester City-Napoli

Gbt-magazine.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Rambaudi  è intervenuto nella trasmissione  Il Bello del Calcio  su Televomero, esprimendo le sue impressioni sul Napoli e non solo. Su McTominay  –  “Mi ha impressionato su come prende informazioni sulla partita, si colloca sempre al momento giusto, gli altri lo seguono ed è il vero fuoriclasse di questa squadra”. Sul Napoli di Conte  –  “Conte è cambiato totalmente, prima era schematico con il 3-5-2 mentre adesso no, fa giocare tutti i giocatori forti, lo dimostra con De Bruyne o con McTominay e Lobotka. La certezza è due difensori centrali, due esterni che hanno la linea del fallo laterale sulla schiena, c’è Politano mentre dall’altra parte non c’è un quarto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

rambaudi vi dico gi224 il risultato finale di manchester city napoli

© Gbt-magazine.com - Rambaudi: “Vi dico già il risultato finale di Manchester City-Napoli”

In questa notizia si parla di: rambaudi - dico

Rambaudi: "Lazio, il sistema di gioco non risolve il problema. Difficile lottare per vincere" - Nel corso del suo intervento per Radiosei, Roberto Rambaudi ha espresso il suo parere sulla Lazio: "Il sistema di gioco non risolve il problema; prima di tutto i giocatori devono diventare ... Scrive tuttomercatoweb.com

Rambaudi: "La Lazio così è prevedibile. Sul gol non credo sia colpa di Provedel" - Ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato della Lazio e della sconfitta di Como: "I risultati non ci devono condizionare - Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Rambaudi Dico Gi224 Risultato