Roberto Rambaudi è intervenuto nella trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero, esprimendo le sue impressioni sul Napoli e non solo. Su McTominay – “Mi ha impressionato su come prende informazioni sulla partita, si colloca sempre al momento giusto, gli altri lo seguono ed è il vero fuoriclasse di questa squadra”. Sul Napoli di Conte – “Conte è cambiato totalmente, prima era schematico con il 3-5-2 mentre adesso no, fa giocare tutti i giocatori forti, lo dimostra con De Bruyne o con McTominay e Lobotka. La certezza è due difensori centrali, due esterni che hanno la linea del fallo laterale sulla schiena, c’è Politano mentre dall’altra parte non c’è un quarto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Rambaudi: “Vi dico già il risultato finale di Manchester City-Napoli”