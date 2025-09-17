Raid Idf su ospedale pediatrico a Gaza
10.56 Tre attacchi in pochi minuti contro i piani superiori dell'ospedale pediatrico Al Rantisi di Gaza City: 40 pazienti costretti a fuggire. Lo riferisce il ministero della Sanità della Striscia di Gaza: Al Rantisi è "l'unico ospedale specializzato nella Striscia. Vi sono "80 ricoverati, 4 unità di terapia intensiva pediatrica e 8 neonatale". 50 gli obiettivi colpiti nella notte e 140 in tutto nell'enclave palestinese nell'intera giornata, tra cui tunnel, edifici usati da "gruppi terroristici". Lo ha annunciato la Difesa israeliana.
Lei era Mariam Abu Dagga. Giornalista e fotografa freelance, collaborava anche con l'Associated Press. Ieri, a soli 33 anni, è stata uccisa nel raid sull'ospedale Nasser di Gaza. È la 247ª giornalista vittima di questa atroce guerra iniziata il 7 ottobre 2023.
Per il cancelliere tedesco, però, "Israele non deve rendere impossibile che un giorno possa accadere". E sui raid israeliani sull'ospedale di Khan Younis, non crede che "sia stato un attacco diretto contro i giornalisti"
Prosegue l'operazione israeliana, Idf: "400 mila persone hanno lasciato Gaza City - Oggi colloquio Francia, Germania, Gb con l'Iran sul dossier nucleare; Intensa notte di bombardamenti a Gaza, almeno 12 morti. L'Idf attacca l'ospedale pediatrico; Israele - Gaza, le news sulla guerra. Idf: nuovo passaggio temporaneo, 400mila fuggiti da Gaza City.
Intensa notte di bombardamenti a Gaza, almeno 12 morti. L'Idf attacca l'ospedale pediatrico - Secondo l'esercito israeliano almeno 400mila civili sono stati sfollati con la forza ma ancora un milione di persone rimangono in città.
Fuga da Gaza City, 400 mila palestinesi sono scappati dalla città. Prosegue l'offensiva - L'Idf ha annunciato questa mattina l'apertura di una seconda via di evacuazione su Salah a-