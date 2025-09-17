Raid Idf su ospedale pediatrico a Gaza

10.56 Tre attacchi in pochi minuti contro i piani superiori dell'ospedale pediatrico Al Rantisi di Gaza City: 40 pazienti costretti a fuggire. Lo riferisce il ministero della Sanità della Striscia di Gaza: Al Rantisi è "l'unico ospedale specializzato nella Striscia. Vi sono "80 ricoverati, 4 unità di terapia intensiva pediatrica e 8 neonatale". 50 gli obiettivi colpiti nella notte e 140 in tutto nell'enclave palestinese nell'intera giornata, tra cui tunnel, edifici usati da "gruppi terroristici". Lo ha annunciato la Difesa israeliana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it