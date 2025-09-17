Castel San Pietro, 17 settembre 2025 – Paura per un ragazzo di 14 anni, accoltellato all’addome da un altro giovane mentre stava giocando con alcuni amici. Una lite che, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe scoppiata per ‘futili motivi’. Il giovane, trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, è attualmente ricoverato in prognosi riservata per le gravi ferite riportate, ma, secondo i sanitari, non sarebbe in pericolo di vita. Il presunto aggressore, invece, è stato fermato poche ore dopo dai militari dell’Arma con ancora addosso il coltello che avrebbe utilizzato per ferire l’altro giovane: l’accusa è di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazzo accoltellato al parco di Castel San Pietro, arrestato l’aggressore 15enne