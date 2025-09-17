Ragazzo accoltellato al parco di Castel San Pietro arrestato l’aggressore 15enne
Castel San Pietro, 17 settembre 2025 – Paura per un ragazzo di 14 anni, accoltellato all’addome da un altro giovane mentre stava giocando con alcuni amici. Una lite che, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe scoppiata per ‘futili motivi’. Il giovane, trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, è attualmente ricoverato in prognosi riservata per le gravi ferite riportate, ma, secondo i sanitari, non sarebbe in pericolo di vita. Il presunto aggressore, invece, è stato fermato poche ore dopo dai militari dell’Arma con ancora addosso il coltello che avrebbe utilizzato per ferire l’altro giovane: l’accusa è di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Quattordicenne accoltellato da un coetaneo, è in gravi condizioni - E' grave ma non sarebbe in pericolo di vita il 14enne di Castel San Pietro, accoltellato ieri sera da un giovane di appena un anno più grande. Come scrive rainews.it
