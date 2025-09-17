© Leggo.it - Ragazza di 22 anni stuprata dal branco: la serata tra "amici" con alcol e droga, poi l'hanno violentata a turno

Una notte di eccessi, tra alcol , droga e abusi su una giovane donna. La Procura della Repubblica di Como ha iscritto sul registro degli indagati cinque uomini - quattro cittadini italiani. 🔗 Leggi su Leggo.it

