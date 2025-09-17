Ragazza di 22 anni stuprata dal branco | la serata tra amici con alcol e droga poi l' hanno violentata a turno
Una notte di eccessi, tra alcol, droga e abusi su una giovane donna. La Procura della Repubblica di Como ha iscritto sul registro degli indagati cinque uomini - quattro cittadini italiani. 🔗 Leggi su Leggo.it
Turista di 22 anni stuprata in spiaggia: condannato un vigilante. L'incubo in vacanza mentre dormiva sul lettino - Un uomo di 54 anni originario della provincia di Bologna, addetto alla vigilanza in spiaggia a Rimini, è stato condannato a sei anni e mezzo ... Secondo msn.com
Turista di 22 anni stuprata in spiaggia mentre dorme: condannato un vigilante - È la storia della violenza sessuale subìta da una turista di 22 anni a Cattolica (Rimini) nell'agosto 2021. Da today.it