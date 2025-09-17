Ragazza di 20 anni violentata al primo appuntamento da uomo conosciuto sui social | arrestato 38enne con precedenti
Un pregiudicato italiano di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Donato Milanese per aver violentato, nei giorni scorsi, una 20enne conosciuta sui social. Era il loro primo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
