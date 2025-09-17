Ragazza di 20 anni violentata al primo appuntamento da un uomo conosciuto sui social
(Adnkronos) – Avrebbe minacciato con il coltello una 20enne al primo appuntamento, dopo averla conosciuta sui social, e poi l'avrebbe violentata, tentando di rapinarla. Per questo un 36enne italiano è stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Donato Milanese che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
