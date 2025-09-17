Raffaello alla Valle dei Templi arriva Il Miracolo degli impiccati

La mostra "Tesori d’arte dai musei nazionali italiani", in corso a Villa Aurea nel Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, si arricchisce di un capolavoro firmato Raffaello Sanzio. I visitatori potranno ammirare "Il Miracolo degli impiccati", opera proveniente dalla Galleria. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

