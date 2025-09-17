Raffaello alla Valle dei Templi arriva Il Miracolo degli impiccati
La mostra "Tesori d’arte dai musei nazionali italiani", in corso a Villa Aurea nel Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, si arricchisce di un capolavoro firmato Raffaello Sanzio. I visitatori potranno ammirare "Il Miracolo degli impiccati", opera proveniente dalla Galleria. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: raffaello - valle
. “Il Miracolo degli Impiccati” di Raffaello Sanzio in Sicilia. Da oggi alla mostra Tesori d’Arte dai Musei Nazionali Italiani in corso a Villa Aurea alla Valle dei Templi. - facebook.com Vai su Facebook
Raffaello alla Valle dei Templi, arriva Il Miracolo degli impiccati; Agrigento, quadro Raffaello alla mostra Tesori d’Arte alla Valle dei Templi; Il miracolo degli impiccati di Raffaello nella Valle dei templi.
Il miracolo degli impiccati di Raffaello nella Valle dei templi - Alla mostra Tesori d'arte dai musei nazionali italiani, in corso a Villa Aurea nel Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, è stato aggiunto il quadro "Il Miracolo degli ... Da ansa.it
“Il Miracolo degli Impiccati”, il quadro di Raffaello alla mostra Tesori d’Arte nella Valle dei Templi - La rassegna in corso a Villa Aurea alla Valle dei Templi di Agrigento illustra la ricchezza dell’arte e della cultura nazionale dal Quattrocento al Novecento ... grandangoloagrigento.it scrive