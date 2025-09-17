Raffadali il Fastuca Fest si apre all’alba con Il Dante Di’ tra musica e degustazioni

Agrigentonotizie.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un concerto allalba tra suoni ancestrali e versi immortali. Domenica 21 settembre alle 6,30 il Fastuca Fest di Raffadali propone “Il Dante Di’”, un evento unico che unisce musica, letteratura e gastronomia.La location sarà il Teatro del pistacchio, suggestivo palcoscenico outdoor immerso nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: raffadali - fastuca

Raffadali si prepara alla nona edizione del Fastuca Fest: ecco il programma

Tutto pronto a Raffadali per il "Fastuca Fest", il sindaco Cuffaro: “Manifestazione che promuove l’intera provincia”

Raffadali, il Fastuca Fest si apre l’alba con Il Dante Di’” tra musica e degustazioni; Fastuca Fest, Raffadali in festa per il Pistacchio D.O.P.; Raffadali si prepara alla nona edizione del Fastuca Fest: ecco il programma.

raffadali fastuca fest aprePistacchio di Raffadali, crescono produzione e valore: torna il Festuca Fest - Quattro giorni tra gusto, cultura e tradizione per celebrare il Pistacchio di Raffadali Dop. Come scrive msn.com

raffadali fastuca fest apreRaffadali si prepara alla nona edizione del Fastuca Fest: ecco il programma - Dal 18 al 21 settembre 2025, a Raffadali (Agrigento), si terrà la nona edizione del Fastuca Fest, la festa dedicata al Pistacchio di Raffadali D. Riporta agrigentonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Raffadali Fastuca Fest Apre