Raf festeggia 40 anni di Self Control con un concerto al Teatro Colosseo di Torino
Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica italiana: il prossimo 8 novembre, il Teatro Colosseo di Torino ospiterà una tappa del "Self Control 40th Anniversary – Tour Teatrale" di Raf. Sarà un'occasione unica per rivivere i momenti più iconici di una carriera che ha profondamente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: festeggia - anni
Il Carlino festeggia 140 anni a Fermo in piazzale Azzolino
4 luglio, gli Usa compiono 249 anni. Festeggia anche Firenze: salvo il Consolato
Il Soccorso alpino di Livigno festeggia 70 anni: esercitazioni e premi ai volontari
20 SETTEMBRE 2025 - FESTA IN ORTO! Festeggia con noi i 10 anni di OrtoComuneNiguarda! Eventi della SERA ORE 18.00 – APERITIVO IN MUSICA (evento libero) Aperitivo allestito da Artis e Dj Set a cura di RIL Factory. ORE 19.30 – GRANDE RISOTT - facebook.com Vai su Facebook
La rete #Eurydice festeggia 45 anni al servizio dell’istruzione europea! Dal 1985 l’Unità italiana INDIRE contribuisce con analisi e pubblicazioni per rendere l’istruzione più trasparente e comparabile in Europa. https://erasmusplus.it/news/istruzione-supe - X Vai su X
Raf al TAM Arcimboldi festeggia i 40 anni di carriera; Raf festeggia 40 anni di Self Control con un concerto al Teatro Colosseo di Torino; SELF CONTROL 40TH ANNIVERSARY.
RAF, nuova data in Sicilia per il tour dei 40 anni di carriera - Prosegue il tour estivo di Raf che, dopo aver girato le arene estive di tutta Italia con SELF CONTROL 40TH ANNIVERSARY SUMMER TOUR per celebrare il 40° ... Da sicilianews24.it
Raf, il ritorno di Self Control e i 40 anni anni di carriera: il re dell'italo disco atteso a Suoni di Marca - Raf ha recentemente festeggiato i suoi quarant'anni di carriera anche con l’uscita di un nuovo EP celebrativo: “RAF40: The unreleased duets”. Scrive ilgazzettino.it