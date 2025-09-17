Raduno pre campionato per gli arbitri dell’AIA Valdarno
Arezzo, 17 settembre 2025 – Dall' 11 al 13 Settembre si è svolto presso la Casa San Biagio a Torsoli il classico raduno precampionato dell'Organo Tecnico Sezionale(OTS) dell'AIA Valdarno. Il raduno, riservato agli arbitri che esercitano il proprio ruolo dai Giovanissimi(U 14-15) alla Seconda Categoria, ha visto la partecipazione di 52 arbitri che vanno dai 14 ai 25 anni. Durante questi tre giorni la sezione ha avuto la possibilità di valutare sia la preparazione atletica che quella tecnica dei ragazzi tramite sessioni di allenamento, test atletici e analisi video. Prima dei test atletici, ogni partecipante ha svolto le classiche visite mediche grazie al supporto del Dott. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: raduno - campionato
Raduno pre-campionato 2025 Arbitri e Osservatori Arbitrali di calcio della sezione di Legnano - X Vai su X
Iniziato a Tivoli il raduno pre Campionato del Settore Tecnico Arbitrale per i Componenti di #calcio, #futsal e #beachsoccer. Ad aprire l'incontro il Presidente dell'#AIA Carlo Pacifici ed il Responsabile del Settore Tecnico Antonio Damato. #sport - facebook.com Vai su Facebook
Raduno pre-campionato 2025 Arbitri e Osservatori Arbitrali di calcio della sezione di Legnano; A Cascia il raduno precampionato degli osservatori arbitrali di Serie A, B e C; Le date dei raduni precampionato delle Commissioni Nazionali a Cascia.
Raduno pre campionato per gli arbitri dell’AIA Valdarno - Arezzo, 17 settembre 2025 – Dall' 11 al 13 Settembre si è svolto presso la Casa San Biagio a Torsoli il classico raduno precampionato dell'Organo Tecnico Sezionale (OTS) dell'AIA Valdarno. Riporta sport.quotidiano.net
AIA, arbitri della CAN 5 a Cascia per l’ultimo raduno nazionale precampionato - Il Responsabile Franco Falvo ha aperto lunedì pomeriggio, presso il Grand Hotel Èlite di Cascia, i lavori del raduno precampionato della Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a 5. Scrive divisionecalcioa5.it