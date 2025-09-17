Raduno pre campionato per gli arbitri dell’AIA Valdarno

Arezzo, 17 settembre 2025 – Dall' 11 al 13 Settembre si è svolto presso la Casa San Biagio a Torsoli il classico raduno precampionato dell'Organo Tecnico Sezionale(OTS) dell'AIA Valdarno. Il raduno, riservato agli arbitri che esercitano il proprio ruolo dai Giovanissimi(U 14-15) alla Seconda Categoria, ha visto la partecipazione di 52 arbitri che vanno dai 14 ai 25 anni. Durante questi tre giorni la sezione ha avuto la possibilità di valutare sia la preparazione atletica che quella tecnica dei ragazzi tramite sessioni di allenamento, test atletici e analisi video. Prima dei test atletici, ogni partecipante ha svolto le classiche visite mediche grazie al supporto del Dott. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

