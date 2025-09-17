Rachel e Monica ritornano in una simpatica clip per promuovere Homecourt la linea di prodotti per la casa di Cox
R achel e Monica sono tornate! Beh. almeno per qualche minuto. Stavolta non sul divano arancione del Central Perk, ma in una cucina improvvisata come set per promuovere la linea di prodotti per la casa di Courteney Cox, Homecourt. La star di Scream ha pubblicato su Instagram un video esilarante insieme all’amica di sempre Jennifer Aniston. E insieme hanno ricreato quella complicità irresistibile che le ha rese le coinquiline più famose e amate degli anni ’90. A divertirsi, oltre ai fan, anche Jim Curtis, il nuovo compagno di Jennifer Aniston, che ha commentato sotto il post: « Mi avete fatto ridere così tanto! ». 🔗 Leggi su Iodonna.it
